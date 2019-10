Está lançada uma nova chamada para a Tourism Creative Factory, desta feita para a edição de inverno. A iniciativa, criada nos Açores, vai pela primeira vez realizar-se, ao mesmo tempo, no Oeste, Setúbal, Algarve e Viana do Castelo, anunciou a organização em comunicado.

O programa de ideação é promovido pela GesEntrepreneur com o apoio da Rede de Escolas de Hotelaria e Turismo e dirige-se a todos os empreendedores que tenham uma ideia de negócio na área do turismo e que queiram contam com uma “rede de facilitadores” especializada em apoiar ideias a serem transformadas em novas empresas.

A iniciativa tem a duração de três meses e termina num demo day regional, que decorre em dezembro deste ano.

Em edições anteriores, o programa já foi casa de projetos como o Amicis Gin, a TryPortugal (experiências personalizadas de turismo ativo e recentemente investido pela Sociedade de Capital de Risco Portugal Ventures), a Portuguese Tables (experiências gastronómicas baseadas na imersão na cultura portuguesa), o Coimbra Airport Shuttle, o Visit Foods, entre outros.