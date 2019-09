Portugal vai receber pela primeira vez o Mediterranean Resort & Hotel Real Estate Forum em 2020. O evento que reúne cerca de 400 investidores internacionais na área do Turismo vai decorrer no Algarve em outubro do próximo ano, anunciou esta sexta-feira o gabinete do ministro-adjunto e da economia.

“Com este encontro internacional de investidores turísticos que conseguimos trazer pela primeira vez para o nosso país, estamos a colocar Portugal cada vez mais no radar dos investidores estrangeiros a atrair marcas internacionais”, afirma a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, citada na nota de imprensa enviada à redações.

O evento organizado pela Questex Hospitality+Travel Group junta investidores de todo o mundo e é “uma grande oportunidade” para atrair marcas hoteleiras, dando visibilidade ao Algarve como destino para investir.

Há cada vez mais investidores a investir em Portugal, tendo o país subido pela primeira vez ao 12.º lugar no Índice de Competitividade no Turismo do Fórum Económico Mundial e ao primeiro lugar mundial no indicador de infraestruturas turísticas, esclarece o comunicado.