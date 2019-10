O turismo em Portugal teve uma recuperação em agosto, depois de um julho a apontar para uma tendência de abrandamento. O número de dormidas e de hóspedes cresceu face ao mesmo mês do ano anterior, à custa dos residentes em Portugal. Os turistas estrangeiros continuam a vir a Portugal para fazer turismo, mas o interesse é menor.

“O setor do alojamento turístico registou 3,3 milhões de hóspedes e 9,5 milhões de dormidas em agosto de 2019, correspondendo a variações de 6,6% e 2,6%, respetivamente (+5,6% e +2,6% em julho, pela mesma ordem)”, diz esta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

No entanto, foi nos residentes em Portugal que se suportou esta aceleração. “As dormidas de residentes cresceram 3,2% (3,1% em julho) e as de não residentes aumentaram 2,3% (+2,4% no mês anterior).” No caso do número de hóspedes, a tendência foi igual. O número de hóspedes vindos do estrangeiro tinham crescido 6% em julho face ao mesmo mês do ano anterior, uma variação que em agosto passou para 5,7%.

A melhoria dos indicadores sobre a presença física de turistas foi acompanha de crescimentos nos indicadores mais financeiros no turismo. Os proveitos totais e os de aposento cresceram mais do que em julho. E o rendimento médio por quarto disponível situou-se em 84,4 euros, um aumento de 1,5% face ao mesmo mês do ano anterior, o que compara com uma taxa de variação homóloga de 0,2% observada em julho.

Segundo o INE, os mercados norte-americano, brasileiro e irlandês destacaram-se neste mês entre os residentes estrangeiros a visitar Portugal, com crescimentos de dormidas de 21,4%, 19,8% e 19,4%, respetivamente.

Entre as regiões escolhidas pelos turistas registou-se um crescimento em todas elas, com exceção da Região Autónoma da Madeira. Numa análise mais fina, por município, o INE revela que se destaca o do Porto, onde se registaram 5,3% das dormidas totais em agosto e 6,2% do total desde o início do ano. “Os não residentes representaram 82,9% das dormidas registadas no conjunto dos primeiros oito meses do ano. Desde o início do ano, as dormidas neste município aumentaram 9,6%”, diz o INE.

Apesar de os hotéis terem a maior quota no mercado turístico, apresentam uma taxa de variação mais baixa em relação ao alojamento local e ao turismo em espaço rural e de habitação. Assim, enquanto no caso dos hotéis se verificou um aumento de 2,2% nas dormidas, no alojamento local o crescimento foi de 14,9% e no espaço rural e de habitação foi de 6,6%.

O INE apresenta ainda dados sobre como foi o mês de agosto nos parques de campismo e nas colónias de férias e pousadas da juventude. Os parques de campismo receberam 584,7 mil campistas, mais 0,2% do que no período homólogo, que proporcionaram 2,1 milhões de e dormidas (-2,7%). “Para a redução das dormidas contribuíram que o mercado interno (-1,2%), quer os mercados externos (-7%).”

As colónias de férias e pousadas da juventude registaram 56,6 mil hóspedes (6,5%) e 124,8 mil dormidas (-1,8%), afirma o instituto estatístico. Neste caso foram os residentes que apresentaram uma redução no número de residentes e um aumento dos não residentes.

As dormidas de residentes registaram um decréscimo de 2,8% enquanto as dos não residentes aumentaram 1,2%.

(Notícia atualizada)