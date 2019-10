O PS vai adiar todas as reuniões que tinha marcado com os partidos da esquerda para negociar medidas para o Orçamento do Estado, incluindo o encontro com o BE que estava agendado para esta terça-feira, revelou o Público (acesso condicionado). Face ao calendário atual, as reuniões só deverão ter lugar depois da tomada de posse do novo Governo, que deverá acontecer na próxima semana.

O jornal cita uma fonte do BE, que revelou que o PS contactou o partido a pedir o adiamento da reunião para data ainda incerta. A justificação dos socialistas, segundo a mesma fonte, foi a de que não estão “em condições de iniciar negociações”. O Público refere ainda que as reuniões com o PCP, PEV e PAN também foram adiadas, embora fonte do PAN tenha dito que ainda o partido ainda não foi contactado.

A marcação destes encontros foi feita depois de o primeiro-ministro, António Costa, ter reunido na semana passada com os vários partidos da esquerda parlamentar. A notícia do adiamento esta segunda-feira acontece depois de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, afirmar que tem “pressa” na “apresentação e aprovação do Orçamento do Estado para 2020”.

“Os portugueses querem é que rapidamente sejam apurados os resultados, nomeado o Governo, entre em funções, apresente o primeiro Orçamento e comece em cheio a nova legislatura. É isso que eles querem. Votaram, querem ver o resultado do voto o mais depressa possível”, afirmou na sexta-feira o chefe de Estado português.