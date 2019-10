Lisboa encerrou a primeira sessão da semana em queda, com a maioria dos títulos no vermelho. A penalizar o desempenho do PSI-20 estiveram as ações do BCP e da Jerónimo Martins, mas o setor energético também contribuiu para este desempenho. A travar uma queda mais expressiva do índice estiveram a Nos e a Sonae.

O PSI-20 desvalorizou 0,68% para 4.969,99 pontos, depois de três sessões consecutivas no verde. Das 18 cotadas nacionais, apenas cinco escaparam às perdas. Entre elas estiveram a Nos, que somou 0,77% para 6,26 euros, e a Sonae que ganhou 0,85% para 0,888 euros.

A contribuir para este desempenho negativo do principal índice bolsista nacional estiveram as ações do BCP que recuaram 1,59% para 0,1924 euros, após duas sessões consecutivas a valorizar.

Destaque ainda para o setor energético, com a EDP a perder 0,69% para 3,579 euros, enquanto a EDP Renováveis recuou 0,2% para 9,85 euros. A Galp Energia acompanhou esta tendência e caiu 0,48% para 13,565 euros, num dia em que o preço do barril de petróleo desvalorizou nos mercados internacionais.

Ainda nas quedas, a Jerónimo Martins perdeu 1,12% para 14,98 euros, assim como a Navigator e a Altri que recuaram 1,93% e 1,83%, respetivamente.

Lisboa acompanhou a tendência observada nas restantes praças europeias, que fecharam no vermelho devido aos receios dos investidores quanto às tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo, os EUA e a China. O Stoxx 600 perdeu 0,47% para 389,76 pontos.