A Generali quer promover as poupanças e lançou uma campanha que propõe até 4% de descontos em planos de pensões subscritos até 31 de dezembro. “Viver como quero a minha reforma” é o nome desta iniciativa da seguradora.

Os bónus serão recebidos em dinheiro através de vales-presente válidos na Amazon, no El Corte Inglés ou com contribuições para o próprio plano. Juan Luis Cavero, diretor geral comercial da Generali afirma que atualmente “é fundamental fomentar, nos cidadãos, os hábitos de poupança pois trata-se de uma componente essencial para complementar a pensão pública e manter o nível de vida no momento da reforma”.

O tratamento fiscal positivo dos planos de pensões individuais “juntamente com a variedade de planos propostos pela Generali, permitem desenhar programas de poupança reforma praticamente à medida”, afirma o responsável.