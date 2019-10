Hoje nas notícias: Montepio, Multibanco e pobreza

Num dia em que as capas dos jornas estão dominadas pelo terceiro dia de protestos na Catalunha, o Público avança que o supervisor abre a porta à saída de Tomás Correia do Montepio e o Jornal de Notícias revela que uma falha no Multibanco permitiu desviar milhares de euros. Já o Diário de Notícias destaca o risco de pobreza em Portugal, que atingiu o nível mais baixo desde que é contabilizado. Veja estas e outras notícias que marcam as manchetes nacionais.

Regulador abre a porta à saída de Tomás Correia da Associação Mutualista Montepio

Tomás Correia pode estar mais perto de abandonar a liderança da Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG), isto porque o regulador já terá praticamente fechado o processo de avaliação de idoneidade e concluído que o gestor não reúne todas as condições para fazer parte dos órgão executivos da instituição. A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) já terá sinalizado junto do presidente da mutualista a sua posição, antes de tomar a decisão final.

Falha no Multibanco permitiu desviar milhares de euros

Uma falha no sistema da rede portuguesa de caixas automáticas e de terminais de pagamento automático permitiu o desvio de milhares de euros. O grupo responsável pelo esquema manipulou o sistema bancário e movimentou dinheiro inexistente nas contas, e lesou 18 instituições. O momento aproveitado para avançar com a operação foi durante os períodos de atualizações de software do sistema.

Risco de pobreza em Portugal é o mais baixo de sempre

A taxa de risco de pobreza fixou-se nos 17,3% da população, em 2017, o que é o valor mais baixo de sempre. No entanto, este número inclui as prestações sociais como pensões e subsídios, sendo que se essas não existissem a taxa subia para 45%. É considerado pobre quem tem um rendimento mensal inferior a 460 euros, um limite que varia consoante o país. Comparando com os países da União Europeia, Portugal está pior do que a média.

Banca exige indemnização à IP pela Algarve Litoral

BPI, Caixa Geral de Depósitos, Santander e Société Générale, os quatro bancos que financiaram a subconcessão rodoviária do Algarve Litoral, avançaram com uma ação de indemnização contra a Infraestruturas de Portugal (IP) e os administradores da empresa. O contrato alterado foi chumbado pelo Tribunal de Contas (TdC). Na ação, encabeçada pelo BPI, está em causa uma alegada falta de prestação de informação por parte da empresa pública sobre o entendimento do TdC.

João Oliveira rejeita ser novo líder do PCP

João Oliveira vai continuar a ocupar a posição de líder da bancada parlamentar do PCP, uma bancada que ficou reduzida a dois terços na sequência dos resultados das legislativas de 6 de outubro, mas também a ser um dos pivots das negociações com o Governo, à semelhança do que acontece nos últimos quatro anos de geringonça. No entanto, o comunista não está disponível para ser o futuro líder do PCP. Questionado se se via como futuro líder do PCP, sobretudo tendo em conta que Jerónimo de Sousa já conta com 72 anos e João Oliveira foi um dos mais aplaudidos no último congresso, em Almada, o dirigente comunista é taxativo: “Não. De todo”.

