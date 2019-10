Tomás Correia pode estar mais perto de abandonar a liderança da Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG), isto porque o regulador já terá praticamente fechado o processo de avaliação de idoneidade e concluído que o gestor não reúne todas as condições para fazer parte dos órgão executivos da instituição.

A informação é avançada esta segunda-feira pelo jornal Público (acesso condicionado), adiantando que a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) já terá sinalizado junto do presidente da mutualista a sua posição, antes de tomar a decisão final, permitindo que Tomás Correia tenha tempo para se afastar e preparar a sucessão.

O ECO tinha avançado esta quarta-feira que a AMMG convocou para a próxima semana uma reunião do conselho geral e que alguns conselheiros tinham a expectativa de que Tomás Correia anunciasse a saída da liderança da maior mutualista do país, evitando assim o potencial chumbo do regulador. Ainda assim, também houve quem admitisse um cenário de normalidade nessa reunião que servirá, entre outros pontos, para avaliar o desempenho das empresas do grupo.

O próprio gestor assegurou ao Jornal Económico que não está prevista qualquer renúncia ao cargo nesse encontro com os conselheiros da mutualista.