Prémios Kaizen com candidaturas até ao final de outubro

As candidaturas aos Prémios Kaizen podem ser feitas até 31 de outubro. Em edições anteriores empresas ligadas à área dos seguros, a Arval Service Lease e a BNP Personal Finance, já venceram em duas categorias. A organização afirma “que faz sentido que empresas do setor dos seguros se candidatem, pois os Prémios Kaizen destinam-se a empresas de todos os setores e dimensões”, acrescentando que “os Prémios são dirigidos a projetos nacionais, o que significa que as empresas podem ser internacionais, desde que tenham sede em Portugal”.

A Arval venceu a categoria “Excelência na Qualidade” com o projeto “Ouvir e Agir em Equipa perante a voz do Cliente” e o BNP ganhou na categoria “Excelência no Sistema de Melhoria Continua” com o projeto “Melhoria Contínua praticada por todos, em todo o lado, em toda a hora”.

As categorias a concurso nos prémios Kaizen são Excelência na Produtividade, Excelência na Qualidade, Excelência no Sistema de Melhoria Contínua e Excelência na Estratégia de Crescimento. Desde 2011 que o Kaizen Institute Portugal distingue entidades nacionais que se destacam na implementação de processos de melhoria contínua com obtenção de resultados e ganhos de rentabilidade e crescimento.

A última edição do Prémio KAIZEN distinguiu a OGMA (Excelência na Produtividade), a Celbi (Excelência na Qualidade), a Amorim Cork Composites (Excelência no Sistema de Melhoria Contínua – Indústria), a Galp (Excelência no Sistema de Melhoria Contínua – Serviços) e a Unilabs (Excelência na Estratégia de Crescimento).

O Kaizen Institute Consulting Group é uma empresa multinacional que fornece serviços de consultoria e formação ao tecido empresarial e instituições públicas em mais de 35 países. A empresa atua em diferentes setores de atividade, suportando as organizações e desafiando os líderes a melhorarem a sua rentabilidade e a fazerem crescer o seu volume de negócios. Fundado em 1985, na Suíça, está em Portugal, com escritórios no Porto e em Lisboa, desde 1999.

Para António Costa, Senior Partner do Kaizen Institute Western Europe, os Prémios KAIZEN vêm confirmar “a excelência do tecido empresarial que existe em Portugal e que contribui para o desenvolvimento do país”. Mais ainda, “representam o reconhecimento do esforço e do trabalho desenvolvido por empresas que já adotaram uma cultura de melhoria contínua no seu modelo de gestão”.