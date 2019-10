Depois de no sábado passado a votação sobre o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia (UE) não ter avançado, também não será esta segunda-feira que isso irá acontecer. O speaker do Parlamento britânico, John Bercow, recusou voltar a colocar a moção a votos, devido a uma regra que dita que não se pode repetir uma votação a não ser que algo significante se tenha alterado.

“A minha decisão é que a moção não será debatida hoje, pois seria repetitivo e desordeiro fazê-lo“, anunciou John Bercow, na Câmara dos Comuns. Sugeriu então que o Governo britânico apresentasse a legislação sobre o acordo de saída da UE, que deverá ser votada na próxima terça-feira.

Boris Johnson tinha nos planos a votação do acordo que alcançou com Bruxelas no sábado passado, mas antes disso foi apresentada uma moção que ditava a suspensão da votação desses termos até que toda a legislação necessária à sua aplicação esteja preparada e aprovada.

Como o acordo não foi aprovado até 19 de outubro, o primeiro-ministro britânico viu-se obrigado a pedir um adiamento do Brexit à UE, isto devido a uma lei aprovada pelos deputados britânicos em setembro. Apesar de ter cumprido o requisito, a carta enviada à UE não foi assinada, e Boris Johnson enviou também outra missiva, onde aponta que o Governo britânico não quer prolongar o Brexit.

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, já sinalizou que o pedido de extensão chegou, no seu perfil no Twitter. Tusk adiantou também que iria consultar os líderes europeus para decidir como reagir ao pedido de Boris Johnson, de adiar o Brexit por três meses.

