Galp vai investir mais de mil milhões por ano até 2022

A Galp Energia vai continuar a investir muitos milhões de euros. Mesmo aumentando os dividendos, promete aos investidores aplicar mais de mil milhões de euros num novo ciclo de crescimento que continuará focado na exploração e produção de petróleo, mas que contará também com projetos para a transição energética.

“Os investimentos líquidos previstos situam-se em média entre mil milhões e 1,2 mil milhões por ano até 2022, incluindo os resultantes do plano orgânico, bem como outros potenciais investimentos que originem necessidades de fundos adicionais, os quais visam o desenvolvimento de projetos relevantes que permitirão o crescimento nos próximos anos”, refere a Galp Energia, na revisão do seu plano estratégico.

"Estamos a preparar a empresa para o seu próximo ciclo de crescimento onde faremos parte da transição energética, promovendo soluções que sejam económica e ambientalmente sustentáveis, e mantendo, como sempre, o compromisso de uma atuação socialmente responsável.” Carlos Gomes da Silva Presidente executivo da Galp Energia

Entre os investimentos, a exploração e produção de petróleo continua em foco. A empresa liderada por Carlos Gomes da Silva refere que os investimentos “no upstream permanecem focados no desenvolvimento de projetos de elevado potencial, com o breakeven médio do portefólio a manter-se em cerca de 25 dólares por barril”, isto quando no mercado o Brent ronda os 60 dólares. “No downstream, a Galp pretende otimizar e

reforçar a sua base de ativos na refinação e comercialização”, nota.

Dos mil milhões e 1,2 mil milhões por ano, “mais de 40%” serão utilizados para “capturar oportunidades relacionadas com a transição energética”, refere a empresa. “Estas incluem o aumento do peso do gás natural no seu mix de produção, bem como o desenvolvimento de um negócio competitivo de geração de eletricidade através de fontes renováveis”, diz.

