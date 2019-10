De um antigo armazém da indústria vinícola na zona história de Vila Nova de Gaia vai nascer um empreendimento residencial de luxo, o Cooper Residence. A conclusão deste projeto de seis milhões de euros está prevista para o terceiro trimestre de 2021.

O Cooper Residence será um edifício residencial na zona histórica de Gaia, junto às Caves de Vinho do Porto. Comercializado pela consultora imobiliária Quintela e Penalva – Real Estate, vai ser constituído por 23 apartamentos distribuídos por seis pisos, com tipologias de T0 a T3 duplex e áreas entre os 42 e os 168 metros quadrados.

Os apartamentos terão um estilo moderno e confortável, com acabamentos de alta qualidade que privilegiam a eficiência energética, a robustez e a durabilidade.

Todas as frações T2 e T3 contam com lugares de estacionamento, sendo alguns simples e outros duplos, num total de nove lugares de estacionamento individuais e três duplos.























É também na zona histórica de Vila Nova de Gaia que vai nascer, no próximo ano, o World of Wine, um complexo com museus, restaurantes e uma escola internacional dedicados ao vinho e à sua importância para a Cidade Invicta.

“A zona histórica de Vila Nova de Gaia tem crescido bastante ao nível do turismo pela estreita ligação que tem com a cultura vinícola, sendo também um foco de grande interesse para os investidores”, explica Francisca Dória, diretora comercial da Quintela e Penalva – Real Estate, em comunicado.

O empreendimento Cooper Residence reflete o investimento que a Quintela e Penalva – Real Estate tem feito na cidade do Porto, um mercado estratégico para a consultora imobiliária onde, no início deste ano, foi apresentado o projeto Pinto Bessa, na freguesia do Bonfim.