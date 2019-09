A Quinta Marques Gomes, localizada numa colina sobre o rio Douro, em Vila Nova de Gaia, e que que pertencia a um fundo do BES/Novo Banco, foi comImobiliprada pela United Investments Portugal (UIP). Um investimento de 200 milhões de euros que tem como finalidade a construção de um novo complexo residencial e turístico e a conversão do palacete num hotel de luxo.

A propriedade tem cerca de 25 hectares e conta com uma área total de construção de 90 mil metros. O projeto já está em fase de construção e com a conclusão prevista entre cinco até sete anos. O empreendimento terá um boutique hotel de uma marca internacional, um spa da Serenety, área de restauração, biblioteca e “uma forte componente residencial”, com unidades de primeira e segunda habitação”, anunciou esta terça-feira o diretor-geral da UIP, Carlos Leal.

O enquadramento paisagístico é um dos nossos grandes focos do grupo. O diretor geral do grupo destaca que “é essencial respeitar o enquadramento da natureza e cumprir os requisitos paisagísticos”. De acordo com Carlos Leal, o palacete vai sofrer uma recuperação total e “não terá mais que 100 quartos”. Acrescenta que “a restauração vai ser um trabalho de paixão e não de deadlines“.

“Este é um dos projetos mais ambiciosos do grupo, estamos muito entusiasmados. Esta aquisição vem reforçar a solidez e crescimento da UIP, bem como a presença do grupo em Portugal, mais concretamente a norte do país, no Porto e em Vila Nova de Gaia. Este será um projeto diferenciador, com um forte impacto no atual panorama do turismo nacional”, refere o diretor geral da United Investments Portugal.

Neste momento já estão em fase de construção algumas casas térreas com garagem incluída e vista para o mar. Estas residências são para o segmento de luxo e têm a particularidade de terem telhados ajardinados. O diretor geral do grupo anuncia que dentro de um mês já é possível ver a casa modelo.











A United Investments Portugal é proprietária do Pine Cliffs Resort, Sheraton Cascais Resort, Vale do Freixo, YOTEL Porto, Hyatt Regency Lisboa e Serenity – The Art of Well Being. Carlos Leal anunciou também que o YOTEL Porto estará concluído no final deste ano e que representa um investimento de 30 milhões de euros.