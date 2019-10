O concurso da linha circular do metro de Lisboa, que vai unir o Rato ao Cais do Sodré, foi novamente adiado, desta vez até 18 de dezembro. Ainda nas notícias, destaque para o aumento exponencial que a Revolut tem no país, o que já está a levar o Banco de Portugal a emitir alertas.

Concurso da linha circular do Metro adiado novamente

O prazo para a entrega de propostas para a expansão do Metro de Lisboa entre o Cais do Sodré e o Rato foi novamente adiado, desta vez para 18 de dezembro. O concurso foi lançado em janeiro deste ano e já foi adiado duas vezes. Segundo fonte do Metropolitano de Lisboa, “um concurso desta dimensão e complexidade reveste alguma imprevisibilidade” e este novo adiamento deveu-se a “imperativos legais impostos pelos Código dos Contratos Públicos e inerentes à tramitação do próprio concurso”.

Futuro secretário de Estado faturou milhões com contratos no público

Nos últimos dez anos, a Produções Fictícias (PF), empresa detida por Nuno Artur Silva, nomeado secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, faturou vários milhões de euros através da celebração de contratos com entidades públicas. Só entre 2012 e 2014, foram assinados 14 contratos com a RTP para a produção de programas de cariz humorísticos, no total de 5,3 milhões de euros. Fora da área dos media, Artur Silva “vendeu” mais de 100 mil euros à EGEAC – Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural de Lisboa, à Anacom e ao IEFP.

Saúde e Defesa falham acordo para reduzir listas de espera do SNS

O Ministério da Saúde e o da Defesa falharam um acordo celebrado para tentar reduzir as imensas listas de espera do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Apesar do protocolo assinado ter mais de um ano, nenhum doente foi operado. Agora, o Estado está a responsabilizar o Hospital das Forças Armadas pelo insucesso da medida.

Revolut já tem mais de 300 mil clientes. BdP alerta para concorrência

A atividade da Revolut em Portugal cresceu de forma bastante expressiva até outubro, contando atualmente com 312.000 utilizadores no mercado nacional, contra os 98.000 observados no final do ano passado. Estes números surpreendem quando comparados com Espanha, um país com mais de 40 milhões de habitantes, onde a Revolut tem apenas 390.000 utilizadores. Na ótica do Banco de Portugal, Carlos Costa destaca que “o modelo de negócio bancário (…) sofrerá inevitavelmente alterações profundas”, avisando que “os bancos terão de ser flexíveis e rápidos na (re)ação face aos requisitos do cliente e do mercado”.

Inspetora do SEF detida por corrupção, mas ministros e MP ignoraram alertas

Esta terça-feira, a inspetora do SEF, Sónia Francisco, foi detida por suspeitas de corrupção, numa operação que desmantelou uma rede de auxílio à imigração ilegal. Esta já tinha sido identificada em 2017 num inquérito interno com outros sete funcionários, contudo, não chegaram a haver punições e ninguém deu importância às suspeitas: o SEF arquivou o caso, o Ministério Público não investigou e os ministros ignoraram os alertas de corrupção.

