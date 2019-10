Concurso de expansão do Metro novamente adiado

O concurso para a construção da linha circular do metro de Lisboa foi novamente adiado. Lançado em janeiro, este é já o segundo adiamento observado este ano, desta vez devido a “imperativos legais impostos pelo Código dos Contratos Públicos”.

A primeira data limite estava definida para 11 de agosto, acabando por ser estendida para 30 de novembro e, agora, os interessados têm até 18 de dezembro para apresentar as propostas para a expansão da linha entre o Rato e o Cais do Sodré. De acordo com uma fonte do Metropolitano de Lisboa ao Jornal de Negócios (acesso pago), “um concurso desta dimensão e complexidade reveste alguma imprevisibilidade”.

A mesma fonte justificou este adiamento com “imperativos legais impostos pelo Código dos Contratos Públicos (CCP) e inerentes à tramitação do próprio concurso”, como “retificações e correções das múltiplas peças que integram o processo de procedimento”.

Sobre a possibilidade de haver um terceiro adiamento, a mesma fonte diz não ser possível de prever essa situação, dado que caso ocorra alguma situação que obrigue a isso, o Metropolitano de Lisboa terá de o fazer.