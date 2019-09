O Metro de Lisboa adjudicou no início deste mês a empreitada para a reformulação do átrio norte da estação do Areeiro, obra avaliada em 2,81 milhões de euros e que deverá estar concluída entre o final de maio e início de junho do próximo ano, isto caso o prazo para a execução da empreitada seja cumprido. Depois de ter decidido no início de setembro entregar a execução da estação de Arroios, cuja conclusão está prevista para junho de 2021, o Metro volta a colocar mais uma obra em andamento.

Questionada pelo ECO sobre o estado da empreitada para o átrio norte do Areeiro, cujo concurso foi relançado no início de abril, fonte oficial da transportadora revelou que “a adjudicação ocorreu no passado dia 5 de setembro, correndo neste momento prazo para apresentação dos documentos de habilitação”. Em outubro deverá avançar a consignação associada a esta empreitada e, assim que esta avançar, “o prazo previsto para execução da empreitada é de 210 dias”, detalhou a empresa.

Desta forma, e assumindo que a consignação ocorre no último dia de outubro, o prazo de 210 dias terminará a 28 de maio de 2020. Além da reformulação dos acessos propriamente ditos, que se encontram encerrados há vários anos, a reformulação prevista no concurso lançado pelo Metro de Lisboa para o Areeiro inclui dotar a estação com três elevadores “para acesso a pessoas de mobilidade condicionada”.

Arroios, Intendente…

A reformulação da estação do Areeiro insere-se num plano mais alargado de “ampliação e de remodelação das estações da Linha Verde” da rede de metropolitano da capital, plano que levou igualmente à beneficiação e intervenção em “algumas das componentes construtivas da estação Intendente”, estação, aliás, que conta com um revestimento azulejar da autoria de Maria Keil considerado como “obra-prima do azulejo contemporâneo”, como lembra a empresa.

Na sequência da intervenção na estação do Intendente, o átrio norte também esteve encerrado, tendo sido reaberto este mês, com o Metro a estimar que o resto dos trabalhos nesta estação — envolvendo pavimentos, tetos, superfícies vidradas, equipamentos ou remoção de graffitis — estejam igualmente concluídos ainda em setembro.

Além dos avanços no Intendente, é também de salientar a adjudicação da obra para ampliação e remodelação da estação de Arroios, estação que se encontra fechada ao público. A obra foi adjudicada já este mês a um consórcio constituído pela DST e Efacec, tendo como prazo para conclusão 18 meses, após a obtenção de visto prévio do Tribunal de Contas de 18 meses, pelo que a expectativa é que a estação reabra até junho de 2021.

Apesar de já ter a nova empreitada para Arroios em curso, fonte oficial do Metro de Lisboa referiu ao ECO que a empresa ainda está a apurar “responsabilidades e eventuais ressarcimentos por parte do empreiteiro” anterior [Opway], que depois de ganhar a obra e prometer que a concluiria até junho de 2019 acabou por cair numa série de “incumprimentos incompatíveis com as obrigações contratuais e com o interesse público”.

…e reforço de pessoal

Depois de alguns anos em que a rede do Metro e a própria empresa caíram numa espécie de apatia forçada — por razões orçamentais alheias à empresa –, as últimas semanas ficaram marcadas por alguns avanços em termos de concursos, não apenas para o relançamento de empreitadas, como também para o reforço do quadro de pessoal da empresa.

Tal como o ECO deu conta, em meados de agosto o Ministério das Finanças aprovou a entrada imediata de mais 36 trabalhadores para o reforço dos quadros de pessoal da transportadora, tendo a empresa avançado quase de imediato com os concursos de seleção e recrutamento — que ainda decorrem.