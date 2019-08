O Metro de Lisboa lançou esta semana um conjunto de concursos de seleção e recrutamento que visam a contratação de perto de 40 novos trabalhadores até ao final do ano, numa decisão que surge pouco depois do Ministério das Finanças ter aprovado que a empresa reforçasse quadros, tal como o ECO noticiou. Licenciados em engenharia, gestão, direito ou informática são as preferências, mas há também funções que apenas exigem o 12º ano de escolaridade — ver lista completa em baixo.

A entrada de 36 novos colaboradores para o Metro de Lisboa representa mais do dobro da evolução de efetivos registada na empresa de 2017 para 2018, período em que a média de trabalhadores cresceu em 17 profissionais. O número médio de efetivos do Metro de Lisboa foi de 1.414 ao longo de 2018, valor que compara com os 1.397 em 2017.

Além dos constrangimentos que o quadro de pessoal atual do Metro provoca em termos de capacidade para responder ao reforço da procura, a administração da empresa também já apontou que a falta de rejuvenescimento dos efetivos acarreta consigo outros problemas, nomeadamente em termos de competências específicas, tendo por isso desenhado um plano a cinco a dez anos para o alargamento dos quadros.

O Metro da capital conta atualmente com uma rede composta por quatro linhas independentes, que se estende por 44,5 quilómetros e 56 estações, servindo perto de 169 milhões de passageiros todos os anos. A elevada procura, sobretudo desde que o Programa de Apoio à Redução Tarifária avançou, tem criado alguns constrangimentos e críticas à oferta do Metro que, todavia, continua dependente da boa vontade das Finanças para conseguir reforçar quadros até níveis mais aceitáveis — ou até investir em material circulante.

Recrutamentos em curso no Metro de Lisboa: