Na região de Lisboa, e entre o início de março e 5 de abril, foram vendidos cerca de mais 195 mil passes Navegante que no mesmo período de 2018, valor que representa um salto de 30%, segundo dados avançados pela Área Metropolitana de Lisboa (AML). De acordo com a mesma fonte, e só nos primeiros cinco dias de abril, “foram solicitados mais de 17.000 novos cartões, o que representa um crescimento de 190% relativamente ao período homólogo de 2018”.

Apesar de sublinhar tratarem-se ainda de dados provisórios, a AML detalha que desde que os novos tarifários ficaram disponíveis [21 de março], foram comprados mais de 411 mil passes Navegante válidos para abril. Tudo valores suficientes para a AML fazer já um balanço “francamente positivo” da revolução feita nos preços dos transportes.

Assim, e de acordo com os dados divulgados, entre 21 de março e 5 de abril, foram adquiridos mais de 411 mil passes Navegante. “Dados relativos ao período em que se iniciou a venda dos novos passes, a 21 de março através do portal VIVA e a 26 de março nas redes de venda dos operadores e rede Multibanco, indicam que foram adquiridos, até ao dia 5 de abril, mais de 411.000 passes NAVEGANTE, válidos para o mês de abril.”

Apesar de provisórios, e de ainda não incluírem informação de todos os operadores da região de Lisboa, a Área Metropolitana de Lisboa detalha também que caso se comparem os “períodos homólogos de 1 de março a 5 de abril, em 2019 foram vendidos mais de 195 mil passes do que em 2018, o que representa um crescimento superior a 30%”.

A AML destaca também o forte crescimento sentido na procura pelos cartões Lisboa Viva, o suporte físico que permite ter e carregar os passes Navegante. Segundo a Área Metropolitana de Lisboa, e só nos primeiros cinco dias de abril, “foram solicitados mais de 17.000 novos cartões, o que representa um crescimento de 190% relativamente ao período homólogo de 2018”.

"O dia 1 de abril foi o dia em que se registou maior número de vendas, com o carregamento de mais de 93.000 títulos” Área Metropolitana de Lisboa

No balanço à entrada em vigor dos novos tarifários, a AML destaca ainda que um outro grande objetivo associado a esta revolução está a ser bem-sucedido. Além do aumento do uso dos transportes públicos, a alteração tarifária pretendeu igualmente simplificar a oferta de títulos e passes na região de Lisboa.

Os Navegante vendidos até 5 de abril, diz a AML, “representaram cerca de 87% de todos os passes comprados na AML correspondendo assim a uma efetiva simplificação do sistema tarifário, tendo presente que anteriormente os títulos intermodais representavam, em média, 50,7% das vendas de passes”.