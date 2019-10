O Parlamento contratou uma imobiliária para tentar vender uma moradia no Funchal, depois de duas hastas públicas falhadas em seis anos. Depois de uma segunda tentativa no início deste ano, com um valor base de 400 mil euros, o imóvel que foi comprado em 1999 para instalar o gabinete da Provedoria de Justiça está agora à venda por 450 mil euros na Madeira Legacy.

Foi comprada pela Assembleia da República (AR) há cerca de 20 anos para lá colocar a Provedoria de Justiça da Madeira mas, em 2011, esta acabou por mudar de instalações, passando para o Palácio de São Lourenço, no Funchal, de acordo com o Diário de Notícias. Foi então que, em agosto de 2013, aconteceu a primeira tentativa de venda, com um valor base de licitação de 600 mil euros.

Num anúncio publicado em português, inglês, francês e alemão, a AR tentou, assim, conquistar o interesse de investidores internacionais. Mas sem sucesso. A hasta pública acabou por ser “declarada deserta” a 9 de outubro de 2013, “por falta de propostas”, disse, no início deste ano, a secretaria-geral da AR ao DN.

Em janeiro deste ano, cerca de seis anos depois, ocorreu a segunda tentativa de venda do imóvel, mas a um preço inferior. A hasta pública estava com um valor base de 400 mil euros. Novamente um falhanço, não tendo aparecido interessados, o que acabou por levar o Parlamento a decidir, agora, contratar uma imobiliária para tentar alienar, de vez, a moradia, avança o Jornal I.

A escolha recaiu sobre a imobiliária Madeira Legacy. No anúncio, a imobiliária refere-se ao imóvel como sendo uma “quinta tradicional madeirense, situada na Rua da Quinta do Leme, inserida num lote com 801 metros quadrados”. O valor é inferior ao da primeira hasta pública, mas superior ao da segunda: 450 mil euros.

A moradia está a cerca de quatro quilómetros do centro do Funchal e tem dois pisos, águas furtadas e um anexo que serve de garagem. No rés-do-chão há uma sala comum, uma sala de entrada, uma sala TV, uma kitchenette, uma sala de estar, um hall de entrada e um logradouro com churrasco. No primeiro piso há uma sala de jantar, uma cozinha, uma copa, uma casa de banho e dois quartos de dormir e circulação. Nas águas furtadas existem dois quartos e uma casa de banho.