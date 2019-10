Os franceses da Banijay estão perto de fechar um acordo para comprar a Endemol Shine, a produtora que criou programas de TV como o reality show “Casa dos Segredos” e o concurso musical “The Voice”. A operação poderá custar cerca de dois mil milhões de euros à empresa francesa que produz “Temptation Island”, de acordo com a imprensa internacional.

A Endemol Shine é a maior produtora do mundo. Foi responsável por alguns programas de televisão mais vistos em todo o mundo e já tem um pé no mundo do streaming, tendo criado a série “Black Mirror” para a Netflix. Mas vê-se a braços com uma dívida elevada e está desde meados do ano passado à procura de um comprador.

Avançando, a compra pela Banijay dará origem à maior produtora audiovisual independente em todo o mundo, com receitas anuais a rondarem os três mil milhões de euros, acima das da britânica ITV, segundo cálculos feitos pela Reuters.

Atualmente, a Endemol Shine é detida em conjunto pela Walt Disney e pelo fundo Apollo Global Management. Por sua vez, a Banijay, fundada por Stephane Courbit, é detida pela holding Lov Gorup and DeA Communications. Esta, por sua vez, é controlada pelo grupo italiano De Agostini e também pela Vivendi, que detém uma pequena participação.

Desde o arranque do processo de venda da Endemol, os acionistas vendedores receberam múltiplas propostas para adquirir a produtora. Uma delas partiu do grupo RTL, que acabou por decidir abandonar o negócio no passado mês de agosto.