A falta de camas para estudantes está a levar cada vez mais empresas internacionais a entrarem em Portugal para apostarem nesse mercado. Exemplo disso é a Xior, uma empresa presente nos mercados da Bélgica e da Holanda, que, adquiriu um portefólio de seis residências estudantis em Lisboa e no Porto por 130 milhões de euros. Esta operação aconteceu através da compra de uma participação no capital do operador nacional U.hub.

Em causa estão duas residências de estudantes na capital já em funcionamento, operadas pela U.hub — em Alvalade e na Alameda, em Lisboa –, num total de 98 camas. Em construção encontram-se outras duas, que deverão ficar concluídas já no próximo ano: uma em Benfica, em Lisboa, com 350 camas, e outra na Asprela, no Porto, com 450 camas.

Somam-se ainda outros dois projetos em licenciamento, com 500 camas cada um, que deverão ficar concluídos em 2021 e 2022: um na zona do Lumiar, em Lisboa, e outro na zona da Boavista, no Porto.

Concluída esta operação — considerada a “maior operação deste tipo de ativos jamais realizada em Portugal”, diz a consultora JLL, que representou a U.hub –, a Xior passará a deter uma carteira de 2.574 camas para estudantes em Portugal, tornando-se líder de mercado neste segmento. Isto porque, já este ano, a empresa belga tinha adquirido duas residências à Promiris, num total 674 camas, num negócio que ascendeu a 28 milhões de euros.

Além deste acordo de venda, a Xior assinou com a U.hub uma parceria estratégica através da entrada no capital da portuguesa, e que prevê o investimento em novas residências, cujo desenvolvimento será liderado pela equipa da U.hub.

“Neste portefólio incluem-se cerca de 800 camas em construção e outras 1.000 em projeto com previsão de estarem concluídas até 2022, o que irá dar um forte impulso à oferta de alojamento para estudantes nas duas maiores cidades universitárias de Portugal, que neste momento sofrem de um desequilíbrio massivo entre o stock existente e a procura“, diz Fernando Ferreira, head of capital markets da JLL, citado em comunicado.