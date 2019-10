A U.hub, operador nacional de residências de estudantes, assinou um acordo de investimento com a Xior, que se movimenta no mesmo setor nos mercados da Bélgica e da Holanda, que prevê a tomada de uma participação no capital da portuguesa por parte da empresa belga. A parceria tem como principal objetivo “acelerar o crescimento rumo à liderança de mercado”, avança a empresa portuguesa em comunicado.

“Esta entrada no capital servirá de base a uma parceria estratégica que prevê o investimento em novas residências numa parceria 50/50, permitindo à U.hub alavancar os seus recursos e acelerar o seu processo de crescimento. No contexto desta transação a Xior compromete-se a adquirir as residências da U.hub na data da sua conclusão, permitindo libertar capital para reinvestimento em novos projetos”, explica ainda a U.hub.

A Xior conta com uma rede de perto de 6.000 quartos em operação e mais 4.000 em pipeline, distribuídos por quatro países europeus. No decorrer desta parceria, a U.hub vai autonomizar a área de operações numa nova empresa detida em conjunto com a belga.

“O crescimento passará por investir em novos projetos em Lisboa e Porto em localizações complementares aos projetos em curso, e em alargar o desenvolvimento a outras cidades nas quais o desequilíbrio entre oferta e procura seja significativo”, detalha a U.hub.

“A U.hub passará a fazer parte de um grupo que já é líder de mercado em dois países europeus e que, em parceria com a U.hub, passará a ser líder de mercado em Portugal dentro de poucos anos. Com o acesso direto da Xior ao mercado de capitais a U.hub sabe que poderá contar com uma capacidade de investimento sem paralelo em Portugal, sendo também o único player que combina a capacidade de desenvolvimento local com uma rede de residências pan-europeia”, avança Hugo Gonçalves Pereira, administrador da U.hub.

Do lado da Xior, o CEO Christian Teunissen afirma uma “enorme expectativa em relação ao desenvolvimento dos projetos atuais e futuros, aproveitando todo o know how acumulado da equipa de fundadores no desenvolvimento da marca U.hub. Esta parceria constitui um marco importante na realização das nossas ambições de tornar Portugal e Espanha no nosso segundo mercado de base”.

Fundada em 2014 por Hugo Gonçalves Pereira e Jaime Antunes, a U.hub começou por ser um investimento do capital pessoal dos dois fundadores na reabilitação de edifícios com vista à sua transformação em residências de estudantes. Em 2016, a Atrium Investimentos juntou-se ao grupo para permitir implementar um plano de crescimento ambicioso que passou pela aposta em projetos de raiz, e que contou com o apoio financeiro de um grupo de investidores privados que investiram 21 milhões de euros na U.hub em 2017 e 2018.

Hoje, a empresa conta com duas residências em operação em Lisboa — U.hub Alameda e U.hub Alvalade — (98 quartos) e quatro projetos em desenvolvimento (1.800 quatros) em Lisboa e no Porto. Dois dos quatro projetos em desenvolvimento já se encontram em fase avançada de construção, estando a sua abertura prevista para o ano letivo que arranca em setembro de 2020.