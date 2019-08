As empresas que asseguram as obrigações de transporte público vão retomar a venda dos passes 4_18, sub23 e social+ com desconto, depois do Ministério do Ambiente e Transição Energética (MATE) ter assegurado à Associação Nacional de Transportes de Passageiros (ANTROP) que os sete milhões de euros em dívida serão saldados no início de setembro.

Este foi um caso que se desenvolveu de forma acelerada ao longo de esta segunda-feira. Ao final da manhã a TSF noticiou que as empresas tinham decidido suspender a venda destes passes, já que o Governo deve indemnizar as empresas mensalmente pelos descontos que são obrigados a praticar nestes títulos — 25% face ao valor de venda ao público –, não o tendo feito desde o início do ano. Pouco depois da denúncia desta dívida, veio a público assegurar que tudo seria resolvido a 5 de setembro. Agora, a ANTROP anuncia que suspende a suspensão da venda destes passes.

“Na sequência da tomada de posição da ANTROP no sentido da suspensão imediata da venda dos passes 4_18, sub23 e social+ com desconto, até que o Governo proceda à aprovação da Resolução do Conselho de Ministros (RCM), possibilitando o pagamento do valor em dívida aos Operadores de Transporte, verba que ultrapassa já os 7 milhões de euros, o Governo veio formalmente garantir à ANTROP a aprovação da referida RCM na próxima reunião de Conselho de Ministros a realizar no próximo dia 5 de setembro”, diz a ANTROP em comunicado agora divulgado.

Desta forma, a “ANTROP aceita retomar, de imediato, a venda dos referidos passes com o desconto respetivo”, aponta o comunicado. Contudo, e caso o Governo falhe em cumprir, “as empresas retomarão a suspensão da venda dos passes referentes ao mês de outubro”, garante a associação.