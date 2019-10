Conferência dos reseguradores com protesto de ambientalistas

A conferência de resseguros de Baden Baden, na Alemanha, que decorre naquela cidade alemã, foi alvo de um protesto pacífico de ambientalistas que pretendiam apelar às resseguradoras para não investirem na cobertura de riscos associados às centrais que funcionam a carvão.

Segundo dados citados no site do Greenpeace, cerca de metade do mercado global de resseguros continua a providenciar cobertura a seguradoras ligadas a novos projetos na área do carvão.

De acordo com a organização ambientalista, o uso desta matéria-prima continua a gerar cerca de 41% de toda a eletricidade produzida a nível mundial, sendo responsável por 44% das emissões de CO2 do sector energético.

A conferência de Baden Baden é onde se debate a renovação de contratos de resseguro, incluindo os que estão relacionados com o carvão e por isso foi o local escolhido para o protesto.

De acordo com a organização Unfriend Coal, em meados de 2018 sete resseguradoras, que controlam 45% das apólices mundiais de resseguros, já tinham desinvestido em alguns ou mesmo todos os ativos relacionados com o carvão.

Dois responsáveis pelo resseguro na Fidelidade estão inscritos no congresso: Nuno Santos Ferreira e José Couto Sousa.