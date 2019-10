Louis Vuitton oferece 14,5 mil milhões pela Tiffany

A francesa LVMH, dona de marcas como Louis Vuitton ou Bulgari, quer comprar a joalheira norte-americana Tiffany & Co. A notícia foi avançada no fim de semana pela Bloomberg e confirmada esta segunda-feira pelo CEO da empresa, Bernard Arnault. A aquisição poderá envolver o pagamento de 14,5 mil milhões de dólares (cerca de 13 mil milhões de euros).

“À luz dos recentes rumores no mercado, o grupo LVMH confirma que conduziu discussões preliminares sobre uma possível transação com a Tiffany”, anunciou a empresa num comunicado citado pela agência Reuters (acesso livre e conteúdo em inglês). “Não há certezas que estas discussões resultem num acordo”, sublinhou.

A LVMH terá oferecido 120 dólares por ação da Tiffany. O valor, que coloca a oferta nos 14,5 mil milhões de dólares, fica 22% acima do preço de fecho dos títulos na sexta-feira (98,55 dólares por ação).

Tiffany aproxima-se do preço da oferta

Na pré-abertura de Wall Street, as ações aproximam-se da oferta, a disparar para 119 dólares, enquanto a LVMH valoriza 0,5% na praça francesa para 385,20 euros por ação.

“A LVMH tem uma ampla capacidade financeira para um negócio deste tipo e esperamos várias sinergias estratégicas e financeiras“, avaliaram os analistas da Cowen. Já a Jefferies vê a proposta como natural já que a “Tiffany é potencialmente a maior «presa» e única marca dos EUA de luxo global”.

Fontes próximas do negócio disseram à Reuters que o grupo submeteu uma oferta preliminar e não vinculativa no início do mês. Por seu lado, a Tiffany contratou advisers para analisar a proposta e ainda não terá respondido. A concretizar-se, esta será a maior aquisição de sempre realizada pela LVMH.