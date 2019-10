Bankia ganha 575 milhões até setembro. Resultados caem 22,6%

O Bankia faturou 575 milhões de euros até setembro, uma queda de 22,6%, após obter um resultado menor com a venda de carteiras de renda fixa e com maiores provisões, associadas, entre outros motivos, à deterioração de ativos não financeiros.

Num comunicado enviado à Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMV), o Bankia explicou que a dotação para provisões e outros resultados alcançou 384 milhões (14,5% a mais), associados ao custo de venda de carteiras de crédito e à deterioração de ativos não financeiros.

Embora o lucro líquido tenha caído mais do que o mercado previa, o resultado do negócio puramente bancário foi de 946 milhões, 0,7% superior, resultado da evolução “positiva” da atividade comercial e da contenção de custos.

Da mesma forma, valorizou a sua posição de liderança em solvências entre os grandes bancos espanhóis, já que, no final de setembro, o mais alto índice de capital de qualidade, levando em consideração os requisitos futuros, conhecido como CET1 fully loaded, atingiu os 13%.

Assim, o excesso de capital gerado desde o início de 2018 é de 1.280 milhões, 51,2% do seu objetivo de atingir 2.500 milhões de capital em 2020, distribuindo-os pelos acionistas.

Mais clientes e vendas

O presidente do Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, destacou, em comunicado, que a entidade que lidera possui “um forte dinamismo comercial, o maior dos últimos anos”, medido tanto pelo aumento da base de clientes quanto pelo aumento nas vendas de produtos com maior valor acrescentado.

Nesse sentido, explicou que o balanço patrimonial continua a ser reforçado através de um importante esforço para reduzir ativos improdutivos, o que coloca o Bankia numa “excelente posição” para cumprir os seus compromissos do Plano Estratégico para o próximo ano.

O diretor executivo, José Sevilla, indicou que o impulso comercial permitiu ao banco manter a margem de juros estável, o que, juntamente com a redução de custos, permitiu um crescimento puramente bancário do resultado e uma melhora no índice de eficiência.

A margem de juros atingiu 1.520 milhões no final de setembro, uma redução de 1,4% na taxa interanual, embora apenas no terceiro trimestre tenha sido de 502 milhões, 1,5% superior. A margem bruta baixou 5,9%, para 2.546 milhões, enquanto as despesas operacionais caíram 2,3%, para 1.370 milhões.

O Bankia explicou que os “riscos duvidosos” brutos foram reduzidos em 1.300 milhões, o que permitiu que a taxa de morosidade nos pagamentos fosse reduzida para 5,5%, comparativamente com os 7,8% de há um ano. Após a redução dos ativos duvidosos, o volume de créditos de liquidação duvidosa e não executados (NPAs) atinge os 9.500 milhões brutos, com uma queda de 1.400 milhões no ano.

Em relação à atividade comercial, o Bankia destacou o crescimento da sua base de clientes e o seu maior vínculo, enquanto a formalização de novas hipotecas cresceu 1,3%, para 2.074 milhões. O saldo total de crédito não duvidoso também subiu e excede agora os 107.200 milhões.