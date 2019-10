A avaliação feita pelos bancos às casas, no momento da concessão de financiamento às famílias, voltou a aumentar em setembro, atingindo um novo recorde. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), o valor do metro quadrado subiu pelo 30.º mês consecutivo, fixando-se numa média de 1.299 euros.

Entre agosto e setembro assistiu-se a um aumento de 11 euros (0,9%) no valor da avaliação bancária, sendo que se a comparação for feita com setembro do ano passado, verifica-se que o valor médio das avaliações cresceu 7,8%.

O valor médio da avaliação bancária das casas fixado no último mês é o mais elevado do histórico do gabinete público de estatísticas, cujo início remonta a setembro de 2008. O rumo deste indicador acaba por acompanhar a subida dos preços do imobiliário em Portugal.

Avaliação das casas sobe há 30 meses

Fonte: INE

Considerando o exemplo de um imóvel de 100 metros quadrados e o valor da avaliação bancária, uma casa que estava avaliada há um ano por 120,5 mil euros hoje vale 129,9 mil euros. Ou seja, mais 9.400 euros, em média.

Algarve reforça liderança. Lisboa foi a que mais cresceu

De forma desagregada, a Área Metropolitana de Lisboa foi a região do país onde a avaliação das casas mais subiu, tanto em termos mensais como homólogos. O preço do metro quadrado fixou-se nos 1.604 euros por metro quadrado, 21 euros acima do registado em agosto, equivalente a um crescimento de 1,35%. Comparativamente com setembro do ano passado a subida foi de 8,7%.

Todas as regiões do país, à exceção do Alentejo (-0,1%, para 1.054 euros), viram a avaliação dos respetivos imóveis aumentar, entre agosto e setembro. A seguir à Área Metropolitana de Lisboa, a zona Norte registou o maior incremento. Naquele período, o valor médio das casas aumentou 0,8% (nove euros), para se fixar numa média de 1.184 euros. Em termos homólogos apresentou também o maior crescimento: 8,6%.

Já no Algarve, a avaliação das casas aumentou 0,4%, entre agosto e setembro, e 8,2% em termos homólogos, para se situar numa média de 1.696 euros por metro quadrado. A região mais a sul do país mantém-se assim com a avaliação das casas mais elevada a nível nacional, à frente da Área Metropolitana de Lisboa e da Região autónoma da Madeira. Naquele arquipélago, o preço do metro quadrado fixou-se em setembro nos 1.433 euros, 0,4% (+6 euros) acima do mês anterior e 6,9% superior a setembro do ano passado.

