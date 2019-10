PME vão ter regras mais simples na bolsa de Lisboa

A Euronext, empresa que gere a bolsa de Lisboa, ganhou o estatuto de SME Growth Market, tanto no segmento acionista como obrigacionista. Esta classificação pretende facilitar o acesso de pequenas e médias empresas (PME ou SME, na sigla em inglês) ao mercado de capitais, através de prospetos mais simples e isenção de determinadas obrigações.

O novo estatuto permite às PME beneficiarem de processos simplificados no que diz respeito a duas legislações: Regulação de Prospetos e Regulação do Abuso de Mercados, segundo anunciou esta terça-feira o grupo, em comunicado. Por um lado, as PME podem recorrer a prospetos iniciais e de admissão mais pequenos que as restantes empresas. Por outro, ficam isentos de determinadas obrigações no regime de deveres de informação.

“No fundo é um reforço do nosso compromisso para com as PME e o financiamento às PME, sendo que este é um segmento que já há vários anos temos vindo a promover, a incentivar e a adequar as regras e os requisitos de admissão de modo a que as empresas com estruturas mais pequenas possam ter um acesso mais facilitado ao mercado de capitais“, afirmou a esse propósito Filipa Franco, diretora de admissões da Euronext Lisbon, lembrando que com o estatuto de SME Growth Market os prospetos são “tipicamente um dos aspetos mais assustadores quando uma empresa pensa ir para o mercado”.

A responsável da Euronext acredita que esta nova abordagem ao mercado poderá captar o interesse de listagem por parte de empresas sobretudo de três setores: empresas tecnológicas, familiares e os REIT (Real Estate Investment Funds).

Atualmente, todo o grupo Euronext tem 1.109 PME cotadas nos seus mercados, sendo que 300 entraram nos últimos cinco anos (das quais 50% são do setor da tecnologia).

“Tornar-se um SME Growth Market irá equipar ainda mais a Euronext Growth com as ferramentas necessárias para fazer crescer o perfil e visibilidade das PME em bolsa. Em linha com a expansão pan-europeia, o estatuto de PME Growth Market irá fortalecer a ambição da Euronext de criar um mercado harmonizado”, afirmou Stéphane Boujnah, CEO e chairman do board da Euronext, sobre o estatuto, desenvolvido no âmbito da revisão da Diretiva dos Mercados e Instrumentos Financeiros (DMIF II), que foi concedida à Euronext pelas autoridades em Portugal, Bélgica, França e Irlanda.

A empresa tem apostado na captação de empresas mais pequenas para a bolsa, incluindo a de Lisboa. Um dos objetivos definidos no plano estratégico da Euronext para os próximos três anos passa por criar uma parceria com empresas de private equity e capital de risco para facilitar a entrada de startups na bolsa.

Ou seja, no momento em que os investidores privados querem sair do capital das startups, a possibilidade de abrir o capital em bolsa surge como uma opção. As bases da iniciativa serão a partilha de informação sobre a leitura do mercado para cada empresa e mercado, acrescentou Ucha sobre o projeto que ainda não tem data para avançar e que irá junta-se a outras iniciativas focadas nas startups, como é o caso do programa de formação para tecnológicas TechShare ou as equipas de angariação do Tech Hub.