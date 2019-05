A disputa entre Euronext e Nasdaq pela aquisição da bolsa de Oslo está mais próxima de chegar ao fim. A gestora de bolsas europeias recebeu aprovação do Ministério das Finanças da Noruega, após já ter luz verde do regulador e o apoio da maioria dos acionistas.

“A Euronext acolhe o aval do Ministério para a aquisição de 100% do capital da Oslo Børs e espera completar os próximos passos para fechar a transação até ao final de junho de 2019“, anunciou Stéphane Boujnah, CEO e chairman do conselho diretivo da Euronext, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Esta era a aprovação que faltava para que o negócio pudesse avançar. Em abril, o regulador dos mercados financeiros na Noruega tinha dado o selo de fit and proper a ambos operadores, Euronext e Nasdaq, que tinham lançado ofertas para a compra da bolsa norueguesa.

A Euronext é detentora de 8,1% das ações da Oslo Bors e tinha já anunciado que detentores de 45% das restantes ações se comprometeram em vender, o que lhe garantia 53,1% do capital e vantagem sobre o Nasdaq. Os acionistas da Euronext, que representam 23,86% do capital, irão votar o negócio, na assembleia geral de 16 de maio, sendo que os acionistas de referência (representativos de 23,86% do capital) já anunciaram o seu apoio.

“Como parte da família Euronext, a Oslo Børs continuará a ser uma bolsa nórdica forte e líder, bem como um hub para as ambições da Euronext na região. A Euronext está ansiosa por apoiar a comunidade financeira e empresarial norueguesa, por trabalhar de forma construtiva com os constituintes chave e stakeholders para avançar ainda mais o sucesso da Oslo Børs”, acrescentou Boujnah.

A luta pela aquisição de uma das últimas bolsas independentes do norte da Europa começou na véspera de Natal, quando a Euronext tornou público o lançamento da oferta. O anúncio aconteceu poucas semanas depois de um grupo de acionista ter contratado um banco de investimento para encontrar comprador para a participação conjunta pelo que a oferta da Euronext já vinha com o apoio de grande parte dos acionistas.

Ainda assim, o conselho de administração convidou outros investidores a fazerem propostas, o que levou o Nasdaq a fazer uma contraproposta. Em março, a gestora norte-americana subiu o preço para igualar a proposta da concorrente europeia: 158 coroas norueguesas (cerca de 16,11 euros) por ação da Oslo Børs. A proposta total é de 6,8 mil milhões de coroas norueguesas (cerca de 695 milhões de euros).

Quando o negócio for fechado, o número de países cujas bolsas são geridas pela Euronext irá aumentar para sete. Atualmente, este grupo inclui a Irlanda, a Bélgica, França, Holanda, Reino Unido e Portugal.