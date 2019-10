A Grécia colocou esta quarta-feira 812,5 milhões de euros em dívida a seis meses a uma taxa de juro mínima de sempre, de 0%, informou a autoridade de gestão da dívida pública (PDMA). No anterior leilão comparável, em 2 de outubro, a taxa de juro foi de 0,097%.

A procura foi de 1.802 milhões de euros, 2,88 vezes a oferta inicial de 625 milhões de euros, refletindo um claro aumento do interesse dos investidores por este tipo de títulos em comparação com o anterior leilão, quando a procura superou 2,44 vezes a oferta.

Com a saída do país do programa de assistência financeira no verão de 2018 os juros da dívida grega começaram a baixar de forma constante.

A tendência acentuou-se depois da vitória do partido conservador Nova Democracia nas eleições europeias de maio passado e nas legislativas antecipadas de 7 de julho último, porque se esperava que o novo Governo fosse mais favorável para os empresários.