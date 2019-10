O PSI-20 abriu praticamente inalterado, a dançar entre ganhos e perdas ligeiros nas primeiras negociações, próximo de 5.088,46 pontos. As cotadas que mais se destacam são a EDP Renováveis e a Navigator: ambas reagem em alta aos resultados apresentados, mas em sentidos contrários.

A eólica liderada por João Manso Neto anunciou, antes da abertura do mercado, que lucrou 342,3 milhões de euros entre janeiro e setembro. O aumento da capacidade instalada, dos preços e do câmbio, a par da venda de ativos do grupo, levou a eólica a quase triplicar o resultado líquido em comparação com 115 milhões de euros registado no mesmo período do ano passado. Os títulos avançam 1,5% para 9,88 euros por ação.

Já a papeleira, que divulgou resultados após a sessão de terça-feira, teve lucros de 147,5 milhões de euros nos primeiros nove meses e alertou que “o ano de 2019 tem sido marcado pela deterioração das condições de mercado, em particular pela queda dos preços da pasta e pelo enfraquecimento da procura de pasta e papel”. O resultado líquido recuou 14,1% e, apesar de ter começado a sessão com ganhos expressivos, a Navigator acabou por entrar em terreno negativo. Desliza 0,19% para 3,23 euros por ação no PSI-20.

A época de resultados está assim a determinar as negociações em bolsa, num dia em que se esperam ainda as contas dos CTT (que segue a ganhar 0,22%) e da EDP (que avança 0,11%) após o fecho dos mercados.

Entre as cotadas que travam o índice está ainda a Mota-Engil, que mantém a tendência de correção das últimas duas sessões e perde quase 1,5% para 1,96 euros por ação. Pesos pesados do PSI-20 como o BCP, a NOS e a Jerónimo Martins seguem com perdas ligeiras.

No caso do banco liderado por Miguel Maya, está a seguir a tendência do setor que está a ser fortemente penalizado nesta manhã. O espanhol Santander, que apresentou lucros acima do esperado, perde 0,3% e o Deutsche Bank, que apresentou prejuízos de 942 milhões no trimestre, afunda 3%.

Por toda a Europa, o cenário é o mesmo, com os investidores à espera dos resultados das cotadas. Entre as principais praças europeias, o Stoxx 600 abriu a perder 0,11%, o alemão DAX recua 0,08%, a o francês CAC 40 cede 0,13%, o espanhol IBEX 35 desvaloriza 0,26% e o britânico FTSE 100 perde 0,20%.