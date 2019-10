Lisboa acompanha perdas na Europa. Impresa cai 5%

As bolsas europeias fecharam em baixa e a praça portuguesa acompanhou a tendência. A maioria das cotadas nacionais fechou em terreno negativo, com especial destaque para os setores da energia e de media, que pressionaram a bolsa de Lisboa.

O francês CAC-40 foi o único dos maiores índices europeus a registar ganhos, na ordem dos 0,14%, que contrastam com a queda de 0,20% registada no pan-europeu Stoxx 600 esta terça-feira. Em Portugal, a queda foi maior. O PSI-20 fechou com um recuo de 0,43% e a cotar em 5.084,66 pontos.

A EDP Renováveis foi a empresa que mais contribuiu para este fraco desempenho. Os títulos caíram 1,82% e estão a valer 9,73 euros, uma tendência negativa que também foi seguida pela casa-mãe, o grupo EDP. A elétrica liderada por António Mexia perdeu 0,55%, para 3,592 euros, numa sessão em que a Galp Energia derrapou 0,27%, para 14,55 euros por ação.

Fora do índice principal, a Impresa destacou-se também pela negativa. Os títulos da dona da SIC reagiram aos resultados apresentados pela empresa e eliminaram a maior parte dos ganhos obtidos na sessão anterior, tendo recuado 4,98%, para 24,80 cêntimos, mesmo com a notícia de que o grupo mais do que duplicou os lucros nos primeiros nove meses do ano.

Em contrapartida, os setores da banca e dos correios impediram uma desvalorização superior na bolsa de Lisboa. O BCP ganhou 0,20%, para 20,28 cêntimos cada título, enquanto os CTT registaram o melhor desempenho da sessão, com uma subida de 0,45% no valor das ações da empresa, que estão a cotar em 2,676 euros.