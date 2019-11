Ainda falta algum tempo para terminar o ano, mas o dia de Todos os Santos, o 1 de novembro, é o último feriado que dá um fim de semana prolongado. Assim, poderá já começar a olhar para o calendário de 2020, para planear as próximas pausas. No próximo ano terá quatro fins de semana prolongados e quatro pontes.

Ver a agenda para o próximo ano também pode ser proveitoso para quem dedica parte do tempo livre a viajar, já que tanto para marcar voos como hotéis conseguem-se melhores preços se se procurar com antecedência.

Olhando para 2020, o primeiro fim de semana prolongado a que terá direito é na Páscoa. A sexta-feira Santa celebra-se a 10 de abril. Este ano o 25 de abril calha a um sábado, portanto o próximo feriado a aproveitar que se cola ao fim de semana é o 1.º de maio, dia do trabalhador, na sexta-feira.

Depois é só em outubro que há outra pausa grande. É no dia da Implantação da República, 5 de outubro, que cai numa segunda-feira. Finalmente, quase a terminar o ano, poderá aproveitar mais tempo no Natal. O dia 25 de dezembro é uma sexta-feira.

Já no que diz respeito às pontes, uma delas é no carnaval, a 25 de fevereiro, terça-feira. Apesar de não ser um feriado oficial, muitas empresas dão o dia. Mais à frente, em junho, há uma oportunidade para conseguir cinco dias seguidos de descanso. Este ano os feriados de Portugal e do Corpo de Deus são em dias seguidos, 10 e 11 de junho, quarta e quinta-feira, permitindo fazer ponte à sexta-feira.

As últimas oportunidades para fazer ponte chegam apenas no último mês do ano. É a 1 e 8 de dezembro, dias da Restauração da Independência e da Imaculada Conceição, que calham ambos a uma terça-feira. Poderá então tirar a segunda-feira e prolongar a pausa.