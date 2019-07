Os portugueses estão a viajar mais. No início do ano, o destino de eleição continuou a ser o interior do país, mas as viagens ao estrangeiro dispararam mais de 20%, mostram os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). Embora o principal motivo na hora de viajar seja a visita a familiares ou amigos, também se realizaram bastantes mais viagens de negócios. Na hora de viajar, os portugueses optaram por comprar as viagens na internet.

Realizaram-se 4,7 milhões de viagens no primeiro trimestre, mais 4,4% do que no mesmo período do ano passado. A maioria dos viajantes preferiu andar pelo país, num total de 4,1 milhões de viagens, continuando este a ser o destino eleito. Contudo, neste período, as viagens para o estrangeiro dispararam 22,4% para um total de 575,8 mil, refere o INE.

A maioria dos portugueses viajou para visitar familiares e amigos (44,3%) e as viagens por lazer, recreio ou férias totalizaram 1,8 milhões, o equivalente a 38,2% do total. Contudo, importa destacar o aumento de 26,8% nas viagens profissionais ou de negócios, que totalizaram 626,4 mil.

Hotéis com mais adesão. Mas alojamentos particulares continuam a liderar

A maioria dos portugueses que viajaram entre janeiro e março continuam a preferir ficar em alojamentos particulares gratuitos, como segundas residências ou casas de familiares ou amigos, sem ser preciso pagar. Contudo, estes alojamentos observaram uma queda de dois pontos percentuais face ao mesmo trimestre do ano passado. Já os hotéis e semelhantes concentraram 24,9% das dormidas.

Na hora de ficar hospedado, cada português passou em média 3,91 noites fora, um número que representa uma descida de 2,5% face ao período homólogo, “sob influência do desfasamento do calendário do período da Páscoa”, refere o INE.

Internet ajuda na hora de viajar

Na hora de viajar, os portugueses deixaram-se render às facilidades da Internet, mostram os dados do INE. No primeiro trimestre, 31,2% das viagens foram feitas com marcação prévia: 94% das viagens com destino ao estrangeiro e apenas 22,4% das viagens em território nacional.

A Internet ajudou também em todo o processo de organização destas deslocações. Os portugueses recorreram mais à compra de viagens online, principalmente quando viajaram para o estrangeiro (65,2%).