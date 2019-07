Portugueses tencionam gastar 1.350 euros nas férias de verão

Muitos portugueses já foram ou preparam-se para ir de férias. E no que diz respeito a gastos, a expectativa aponta para que estejam dispostos a despender, em média, 1.350 euros com esta pausa de descanso no verão, revela o estudo Observador Férias 2019 do Cetelem. Mas o custo varia substancialmente consoante a opção de férias seja “cá dentro” ou “lá fora”.

Aqueles que optem por ficar em casa, ponderam gastar 538 euros, em média, como revelam as conclusões deste estudo que incidiu sobre um universo de 600 inquiridos residentes em Portugal. “Ir de férias cá dentro” já acarreta uma perspetiva de gastos a rondar os 1.142 euros. Já quem está a ponderar ir mais longe e rumar ao estrangeiro, as suas intenções de despesas são ainda mais elevadas: rondam uma média de 1.903 euros.

E quem está disposto a “abrir mais os cordões à bolsa” são os portugueses com idade entre 35 e 44 anos. Em média, estimam realizar uma despesa média de 1.615 euros, aponta o estudo que perspetiva as intenções de gastos com as férias no período entre os meses de julho e agosto.

No que respeita à categorização de despesas, 47% dos inquiridos referem que terão despesas relacionadas com deslocação, sendo a média de 291 euros.

Pouco mais de um terço dos inquiridos (35%) vão optar pelo regime de tudo incluído, tencionando gastar em média dois mil euros. Já 23% vão optar por estadias só com dormida ou dormida e pequeno-almoço, gastando em média 588 euros com a estadia. Apenas 5% optam por estadias de meia pensão ou pensão completa, gastando em média 929 euros.

Já para atividades de lazer, 24% pretendem gastar 189 euros, enquanto as compras e presentes têm uma estimativa de gastos de 166 euros apontada por 22% dos inquiridos.