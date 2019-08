Já pensou em dar a volta ao mundo num barco de investigação científica durante dois anos com as despesas pagas? E se, durante a viagem, tivesse a oportunidade de protagonizar uma série de ficção produzida por Alejandro Bazzano, um dos autores da série espanhola “La Casa de Papel”? Esta é a proposta da Expedição Oceania Mar Azul. Se o programa lhe agrada, apresse-se. Já só tem até 31 de agosto para submeter a sua inscrição.

De acordo com o comunicado, a organização espanhola Expedição Oceania Mar Azul está à procura de jovens licenciados, entre os 20 e os 30 anos, que saibam falar bem inglês e que, sobretudo, se interessem pelos temas de sustentabilidade. Estes são os únicos requisitos da organização que, apesar de ser espanhola e ter o apoio do Governo de Espanha, procura cinco jovens aventureiros de qualquer nacionalidade. As inscrições terminam já este sábado e podem ser submetidas através de um formulário que consta do site da organização.

O barco Aquarela, que inicia viagem no dia 3 de novembro, vai partir de terras portuguesas, de Sagres, e segue depois para o Funchal. Mais de 600 dias depois, a aventura termina em Salúncar de Barremeda, Espanha, no dia 15 de julho de 2021. Pelo meio, os jovens selecionados vão passar, por exemplo, pela Austrália, Arábia Saudita, Chipre e Itália.

O objetivo desta viagem marítima é chamar a atenção para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2015. Assim, os jovens — que vão trabalhar em conjunto com mais de 1.500 cientistas de todos o mundo — terão de apresentar soluções concretas para os problemas que o mundo atravessa, desde a crise climática à pobreza, tendo como referência a Agenda 2030.

Para chamar a atenção para estes problemas, os viajantes — que devem, também, ter boas capacidades de comunicação e facilidade para falar em frente às câmaras — irão, ainda, protagonizar um documentário, uma série de ficção e outros formatos de televisão. Isto além de uma banda sonora. A série de ficção será realizada por Alejandro Bazzano, que é um dos autores da famosa série “La Casa de Papel”.