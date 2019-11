O fim dos chumbos no Ensino Básico vai permitir uma poupança de 250 milhões de euros por ano. É este o valor que o Estado gasta, anualmente, com as reprovações de cerca de 50 mil alunos, de acordo com os dados do Ministério da Educação citado pelo Correio da Manhã.

Contas feitas, cada chumbo custa aos cofres do Estado, todos os anos, cinco mil euros por aluno, valor que deverá ser agora poupado com o plano de não retenção no Ensino Básico que está previsto no Programa de Governo. No curso da legislatura, a poupança poderá mesmo ser de mil milhões de euros.

Apesar desta poupança, esta medida não tem gerado consenso. Os professores reagiram com indignação a este plano, enquanto as famílias aplaudiram a medida. “É uma indignação que tem razão de ser porque há o receio de que se caminhe para uma solução administrativa de abolir as retenções, medida que não combateria o insucesso escolar”, disse ao Correio da Manhã o secretário-geral da Federação Nacional de Educação.

“Os professores exigem que as escolas tenham recursos para combater o insucesso e não querem estar embrulhados em situações de justificação de casos reais de insucesso”, acrescentou a mesma fonte.

A tutela garante que o objetivo é meramente eliminar de forma administrativa a figura da retenção, desenhando-se um programa “que assente em medidas pedagógicas” que promovam a “aprendizagem de forma mais individualizada, visando a progressiva redução das retenções”.