O fundo Amaranthine, que pertence ao Web Summit, já fez os primeiros investimentos, garantiu Paddy Cosgrave, CEO da empresa, em entrevista ao ECO. Sem adiantar pormenores, o cofundador e CEO do Web Summit diz que a empresa tem, neste caso, um papel mais reservado em termos de comunicação.

“Já fizemos investimentos mas acho que os fundos podem ter duas estratégias: uns fazem investimentos e falam deles ao mundo. E há outros que os fazem e focam-se em apoiar os empreendedores. Do nosso ponto de vista, os fundos não têm a ver com o investidor mas com a empresa. Vemo-nos como um parceiro silencioso nesta matéria“, explica.

O irlandês falou pela primeira vez no fundo há um ano, em entrevista ao Financial Times. Na altura, Paddy Cosgrave referia que o Web Summit, além de organizar a maior conferência de tecnologia e empreendedorismo do mundo queria começar a investir em negócios em que acreditava [acesso condicionado]. Na altura, o CEO do Web Summit anunciava o lançamento do fundo Amaranthine no valor de 50 milhões de dólares (cerca de 44 milhões de euros) para poder continuar a ajudar algumas das mais prometedoras participantes no evento.

“Nós ajudamos algumas empresas de uma forma forte durante três dias. Mas, o que acontece nos outros 362 dias?”, questionava Paddy Cosgrave na altura, justificando a decisão. A gestão do fundo está a cargo de um ex-gestor do Goldman Sachs e de um dos cofundadores do Web Summit.

Criado em Dublin em 2010 e, com apenas poucas centenas de assistentes nessa época, o evento mudou-se para Lisboa em 2016 e, em 2018, juntou pouco menos de 70 mil pessoas em Lisboa. Para a edição deste ano, a organização do evento anunciou esta sexta-feira que os bilhetes estão, mais uma vez, esgotados. A conferência deverá acolher mais de 70 mil pessoas e decorre na FIL e no Altice Arena entre segunda-feira, 4 de novembro, e quinta-feira, 7 de novembro. Este ano, mais de 2.000 startups e cerca de 1.500 investidores participam no evento.