The Gathering marca ritmo do pré-Web Summit em Cascais

Paddy Cosgrave chega bem antes da hora marcada e espera pelos jornalistas do lado de dentro da entrada da Nova SBE, em Cascais. Desde sábado à noite que cerca de 200 convidados — entre os quais estão empreendedores, investidores, oradores do evento e alguns jornalistas — estão reunidos, em Cascais, no The Gathering, evento em estreia este ano e que marca o arranque da preparação para o Web Summit. O evento é uma espécie de mistura entre o Founders — que juntava fundadores de startups — e a Surf Summit — que costumava acontecer na Ericeira — que, pela primeira vez, não acontecem durante o evento, desde que o Web Summit se mudou para Lisboa.

O maior evento de empreendedorismo e tecnologia do mundo está a pouco mais de 24 horas de arrancar, no Parque das Nações, em Lisboa, mas durante todo o dia deste domingo duas centenas de pessoas de todas de vários continentes já têm programa garantido, entre sessões inspiracionais, de networking e outras atividades.

Para Miguel Pinto Luz, vice-presidente da câmara de Cascais, o The Gathering é um “sinal de que Cascais continua a atrair eventos mais especiais” e de que é possível, longe dos palcos da FIL, estar “à vontade para dizer tudo aquilo que se sente”.

“A tecnologia está cada vez mais política, como todas as empresas. E o Web Summit é exemplo disso”, explicou esta manhã Paddy Cosgrave, em conversa com os jornalistas, elogiando as características de Cascais.

O Web Summit arranca já esta segunda-feira, dia 4 de novembro, à tarde, e conta com a participação do whistleblower Edward Snowden na sessão de abertura. Antes, durante a manhã, dá-se início ao Venture, o evento que decorre ao mesmo tempo do que a conferência e que junta centenas de investidores na cidade. Esta é a quarta edição do Web Summit a decorrer em Lisboa, depois da vinda do evento para Portugal em 2016, depois de deixar a cidade-Natal, Dublin.