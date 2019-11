O Facebook tem um novo logótipo, mas não vai mudar nada na rede social. É o Facebook enquanto empresa-mãe que terá um visual diferente, que será replicado nas marcas do grupo, como o Instagram e o WhatsApp. O objetivo é distinguir visualmente o grupo da app, e unir as diferentes marcas.

“As pessoas deviam saber que empresas fabricam os produtos que usam”. É assim que a empresa liderada por Mark Zuckerberg explica esta mudança e a aposta em colocar o nome da empresa junto das aplicações que detém, num post publicado no blog do Facebook.

Olhando para o ícone da rede social no telemóvel, é a letra “f” em minúsculo que representa o Facebook. Por contraste, o novo logótipo é todo em maiúsculas, e com uma tipografia diferente e personalizada. Em junho, a empresa começou a incluir a frase “do Facebook” em todas as aplicações, sendo que, nas próximas semanas, é a nova marca que se irá ver quando abrir as redes.

A cor do logótipo será adaptada consoante a app usada. No exemplo apresentado pelo Facebook, os ecrãs de entrada e das definições do Instagram, uma das marcas do grupo, vão figurar o logótipo da empresa com as mesmas cores que a própria app, o que neste caso é amarelo, laranja e rosa.