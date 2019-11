AdC lucra quase 10 milhões à conta do cartel nos seguros

A Autoridade da Concorrência viu os lucros dispararem no ano passado. Com a coima de 12 milhões de euros paga pela Fidelidade, no acordo alcançado no âmbito do cartel dos seguros, o regulador liderado por Margarida Matos Rosa registou lucros de quase 10 milhões de euros em 2018, um aumento de 535% face ao ano anterior.

De acordo com o relatório e contas publicado em Diário da República, a AdC apresentou um resultado líquido no valor de 9.965.049,41 euros no ano passado. Este valor compara com os 1,569 milhões de euros alcançados um ano antes. Ou seja, os lucros multiplicaram-se mais de seis vezes, à conta do cartel dos seguros, elevando o património líquido da AdC para 26,09 milhões de euros.

Os rendimentos da AdC registara, em 2018, um acréscimo de 71% face ao ano anterior. “Os impostos e taxas tiveram um acréscimo de 884 % face ao período homólogo”, refere o relatório, salientando que este aumento “deve-se à contabilização de quatro decisões condenatórias em 2018, cujos rendimentos dessas coimas aplicadas ascenderam a 6.912.675,72 euros”.

Entre essas decisões condenatórias está o acordo alcançado no cartel dos seguros. No final do ano passado, a Fidelidade e a Multicare, seguradoras do grupo liderado por Jorge Magalhães Correia, chegaram a acordo com o regulador no âmbito da acusação de cartelização nos seguros de acidentes de trabalho, saúde e automóvel junto do segmento de grandes clientes empresariais. Com o acordo, as seguradoras tiveram de pagar 12 milhões de euros

A AdC nota que ao mesmo que tempo que as receitas cresceram, os custos caíram. Houve “um decréscimo de 5% registado no total dos gastos em 2018”, isto apesar de a rubrica dos “gastos com pessoal ter apresentado um ligeiro aumento de 7% face a 2017. Esta variação deve-se ao aumento do número de colaboradores”, explica Margarida Matos Rosa, salientando que é aos trabalhadores que se devem estes resultados.

“Os resultados alcançados em 2018 refletem o empenho dos trabalhadores da AdC, baseado nas suas competências, capacidade de trabalho e dedicação colocados ao serviço da instituição e da defesa e promoção da Concorrência”, diz a presidente da AdC no relatório e contas publicado em Diário da República.

(Notícia atualizada às 10h43 com mais informação)