Foi mais uma sessão com os principais índices norte-americanos a negociar entre ganhos e perdas, mas o saldo final em Wall Street acabou mesmo por ser negativo, com os investidores frustrados com o adiamento da assinatura de um acordo parcial no comércio entre Washington e Pequim.

O índice de referência mundial S&P 500, que terminou em alta de 0,07%, fechando a sessão desta quarta-feira nos 3.076,73 pontos. Do lado negativo, o industrial Dow Jones caiu 0,04% e o tecnológico Nasdaq recuou 0,27%, isto após ter fixado um máximo intradiário na última sessão.

Este desempenho aconteceu depois de algumas notícias a dar conta de que havendo algum acordo parcial entre EUA e China sobre a disputa comercial, este cenário não vai acontecer pelo menos até dezembro.

“Parece que os mercados estão realmente a caminhar na água aqui, tentando decidir para onde ir em função do que está a acontecer com na guerra comércio e do que está a acontecer na temporada de resultados empresariais”, referiu Chris Zaccarelli, analista da Independent Advisor Alliance, citado pela Bloomberg.