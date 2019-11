A startup do último dia do Web Summit é…

O fator diferenciador está no design da suspensão. Quando o objetivo é atingir a velocidade máxima, a largura do eixo das rodas é a mesma de uma viatura regular. Mas se a intenção for passar entre duas filas de trânsito, o eixo encolhe deixando a veículo com uma largura de 86 centímetros.

Foi inventado por Rafal Budweil, que enfrentava o problema do trânsito nas ruas de Cracóvia, na Polónia. Foi lá que fundou a Triggo S.A., para dar resposta ao problema. “Demorava uma hora para chegar ao trabalho de carro, se fosse de bicicleta conseguia fazer o percurso em 15 minutos”, confessa. Esta motivação levou Budweil a juntar-se aos amigos e criar um automóvel que poderá ser estacionado no lugar dos motociclos.

Contudo, este carro elétrico não está – nem vai estar – à venda. A intenção é que faça parte de uma plataforma de car sharing, através de uma app. Dentro, cabem duas pessoas, condutor à frente e passageiro atrás.