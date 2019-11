O fundador da Revolut e o CTO da Amazon são dois dos nomes de peso que vão estar no último dia do Web Summit, esta quinta-feira. Mas há mais. Margrethe Vestager, comissária europeia da Concorrência, e Werner Hoyer, presidente do Banco Europeu de Investimento (BEI), estarão também no Center Stage. Acompanhe tudo, minuto a minuto, aqui.