Arsénio Reis sai da direção da TSF

Num comunicado publicado no site da TSF, a administração da Global Media informa que “no contexto da reestruturação do Global Media Group e das estratégias em curso para as suas várias marcas”, Arsénio Reis “foi convidado a aceitar um novo desafio, estratégico, ligado à internacionalização do Grupo e a uma nova visão de futuro”.

Segundo o mesmo comunicado, Pedro Pinheiro, diretor-adjunto da TSF, assumirá as funções de diretor interino, “coadjuvado pelos restantes membros da atual equipa diretiva da estação, Ricardo Alexandre e Anselmo Crespo”.

“Arsénio Reis, que durante 12 anos integrou sucessivas direções da Estação, e desde julho de 2016 como diretor, deixa na TSF a marca de um jornalismo de qualidade, informado e independente, para além das suas capacidades de gestão de projeto e de equipas”, escreve a administração da Global Media na mesma comunicação.