As bolsas abrem muito cedo. É, pelo menos, isso que dizem os bancos de investimento, que consideram que adiar a hora de abertura das bolsas criaria “mercados mais eficientes, o que beneficiaria os aforradores e investidores”. Representados pela Associação de Mercados Financeiros a Europa (AFME) e a Associação de Investidores (IA), solicitaram assim às bolsas europeias um corte dos horários de negociação em todo o continente, noticia o Cinco Días nesta quinta-feira.

A proposta que está em cima da mesa prevê assim o adiamento de uma hora no arranque da sessão e a antecipação em meia hora do encerramento. No caso da bolsa nacional, isto significaria que deixaria de funcionar entre as 8h00 e as 16h35, para passar a negociar entre as 09h00 e as 16h00.

Numa carta conjunta enviada às principais bolsas europeias, a AFME e a IA defendem que a redução de 90 minutos no horário de abertura das bolsas europeias criaria “uns mercados mais eficientes, o que beneficiaria os aforradores e investidores”.

“Atualmente, a primeira hora de negociação, de uma forma geral, atrai pouca liquidez e, por outro lado, é um período mais caro para operar, enquanto a última hora atrai em torno de 35% do volume total diário“, sustentam.

Essa modificação no horário concentraria a liquidez, o que levaria a custos de negociação mais consistentes e daria às operadoras e ao próprio mercado mais tempo para assimilar e digerir comunicados das empresas, de acordo com o defendido pela AFME e IA.