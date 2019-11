O Banco Montepio esteve no mercado esta quinta-feira para realizar uma emissão de dívida hipotecária, no montante total de 500 milhões de euros. A taxa de juro desta operação foi fixada nos 0,125%, com a procura a exceder em mais de seis vezes a oferta.

Foi uma operação “muito bem recebida pelos investidores”, destaca o banco em comunicado. A taxa de juro fixou-se em 0,125%, um valor abaixo do inicialmente projetado, e que corresponde a um nível bastante inferior ao da anterior operação realizada no final de 2017, cuja taxa foi de 0,875%.

“Para o sucesso da operação foram determinantes o risco de crédito do emitente e o forte interesse dos investidores nesta classe de ativos”, adianta ainda a instituição.

O Banco Montepio tinha mandatado cinco bancos — Commerzbank, Montepio Investimento, Natixis, NatWest Markets e UniCredit — para realizar esta emissão que foi anunciada na terça-feira e hoje realizada.

A emissão contou com um rating de A1 pela Moody’s, AA- pela Fitch e A pela DBRS, de acordo com a informação obtida pela agência americana.

A taxa de juro conseguida nesta operação é baixa e abre a porta a que o Banco Montepio possa conceder financiamento com spreads ainda mais baixos. A margem mínima que se dispõe a exigir na concessão de crédito à habitação está atualmente nos 1,175%, nível em que se mantém desde março deste ano.

(Notícia atualizada às 19h49)