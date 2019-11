A Comissão Europeia está mais otimista quanto à previsão de crescimento económico para Portugal para este ano, ao rever em alta a sua projeção de 1,7% para 2%. No entanto, a expectativa quanto ao desempenho económico português para 2020 manteve-se inalterada. Numa altura em que o Governo acelera a preparação do Orçamento do Estado para o próximo ano, a Comissão não mexeu na previsão de subida do PIB para 2020, que permanece em 1,7%.

Os números novos constam das Previsões de Outono que o executivo comunitário está a divulgar esta quinta-feira. No capítulo referente a Portugal, a Comissão explica que a melhoria da previsão para este ano resulta de uma primeira metade do ano “que excedeu as expectativas”, apesar do enquadramento externo mais desfavorável.

Estas são as primeiras previsões de Bruxelas que incorporam a revisão da base das contas nacionais apresentada em setembro pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e que mostraram um crescimento mais forte da economia no primeiro semestre de 2019. No entanto, não têm em conta ainda novas medidas do Governo para 2020 já que por causa das eleições Portugal ainda não tem Orçamento do Estado, tendo reportado a Bruxelas apenas um esboço onde atualiza o quadro macroeconómico.

A previsão de Bruxelas para 2019 é agora melhor do que a que foi apresentada por Mário Centeno no draft do Orçamento do Estado que enviou para Bruxelas a 15 de outubro, onde o Governo atualizava o quadro macroeconómico com as informações novas do INE. Nesse documento, o Governo português apontava para um crescimento do PIB de 1,9% este ano, inalterado face ao previsto em abril no Programa de Estabilidade.

Centeno vê PIB a acelerar em 2020. Bruxelas não

No entanto, as tendências de desaceleração para 2020 mantêm-se e as notícias para Mário Centeno não são as melhores, já que os ganhos de 2029 não são transferidos para 2020. É no draft do Orçamento a equipa das Finanças vê a economia a acelerar de 1,9% para 2%, mas a Comissão antevê o movimento contrário. Bruxelas manteve a taxa de crescimento do PIB em 1,7%, três décimas abaixo do que espera para 2019 e o mesmo face à projeção de Centeno para esse ano (2%). Para 2021, a Comissão vê Portugal em estagnação, com o PIB a crescer o mesmo que em 2020 (1,7%).

A Comissão considera que no próximo ano o consumo privado e o investimento vão manter-se como os motores do crescimento económico embora a ritmo mais fraco. No primeiro caso, a desaceleração no ritmo de crescimento do emprego é geradora de uma capacidade menor para o consumo das famílias. No caso do investimento, a Comissão vê dois movimentos de sinal contrário. Se por um lado os indicadores apontam para um enquadramento mais desfavorável, por outro a “absorção” de fundos comunitários vai beneficiar o investimento.

Para os próximos anos, a Comissão espera que o saldo externo continue a sofrer as consequências negativas de um ritmo de crescimento das importações maior que das exportações em resultado da evolução do investimento.

Nos três anos para os quais há previsões atualizadas, Portugal cresce acima da Zona Euro. Este ano, o PIB do bloco do euro sobe apenas 1,1%, acelerando ligeiramente para 1,2% em 2020, marca em que se manterá no ano seguinte.