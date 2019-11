Bruxelas coloca Portugal a meio da tabela no que respeita ao crescimento económico para este e o próximo ano. As previsões de Outono da Comissão Europeia, divulgadas esta quinta-feira, apontam para um crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) português de 2%, em 2019, e de 1,7%, em 2020.

A Comissão Europeia reviu assim em alta a previsão de crescimento para o país que antes apontava para 1,7%, este ano. Já a previsão para 2020 mantém-se inalterada.

Portugal surge assim a meio da tabela tanto na previsão para a evolução PIB na União Europeia (UE) como para a Zona Euro. Entre os 28 Estados-Membros da UE, Portugal ocupa a 15-ª posição na previsão de crescimento em 2019 e o 17.º posto para 2020.

Por sua vez, na Zona Euro, as previsões de Bruxelas colocam Portugal com o 10.º maior crescimento, em 2019, e o 11.º maior em 2020.

Os cálculos de Bruxelas apontam para um crescimento real do PIB na União Europeia de 1,4%, tanto para este ano como para o próximo. Para a Zona Euro, é antecipado uma subida do PIB de 1,2% também para 2019 como para 2020.