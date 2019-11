O antigo ministro da Economia, Manuel Pinho, e Ricardo Salgado, ex-presidente do GES e do BES, vão ser acusados de mais crimes no âmbito do processo EDP, avança o Correio da Manhã (acesso pago) esta quinta-feira. Em causa estão suspeitas de mais crimes de corrupção ativa e passiva e participação económica em negócio.

Segundo aquele jornal, a investigação à elétrica, que até agora estava concentrada nos contratos sobre as rendas da energia e sobre a extensão da concessão das barragens por mais 25 anos sem concurso público, viu alargado o seu âmbito.

Os procuradores terão pedido e analisado ao detalhe o regime dos Projetos de Potencial Interesse Nacional (PIN), criados por Manuel Pinho em 2005 e vendidos como uma “via verde” para o investimento.

O Ministério Público terá chegado à conclusão que os PIN serviam diretamente os interesses do Grupo Espírito Santo (GES), numa lógica de subordinação hierárquica de Pinho a Ricardo Salgado, tendo como justificação a contrapartida de 15 mil euros/mês paga pelo BES ao ministro da Economia em funções na altura. Antes de cada decisão, Pinho reunir-se-ia mesmo com Salgado.

São referidos dois casos ilustrativos daquela situação: a Herdade do Pinheirinho e da Comporta às quais foi atribuído o estatuto de PIN. Na Herdade do Pinheirinho o BES iria financiar em 200 milhões de euros a promotora Pelicano. No caso da Comporta, tratava-se de um propriedade da própria família Espírito Santo.